【ベレン＝西原寛人、鬼頭朋子】国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が１０日、ブラジル北部のベレンで開幕した。

世界第２位の温室効果ガス排出国である米国が温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」からの離脱を表明する中、加盟国が協調し、対策を前進させられるかが焦点となる。

採択から１０年となるパリ協定は温室効果ガスの排出を減らし、産業革命前からの世界平均気温の上昇幅を１・５度に抑える目標を掲げた。だが、昨年の上昇幅は１・５度を超え、取り組みの強化が求められている。

議長国ブラジルのアンドレ・コヘアドラゴ議長は開会式で、「気候変動との闘いは多国間主義こそが解決の道だ。パリ協定採択以降の取り組みで、温室効果ガスは大幅に削減されたが、さらに多くの努力が必要だ」と連携を訴えた。

会議では、温室効果ガスの削減目標を５年ごとに更新するパリ協定に基づき、各国が国連に提出した２０３５年の削減目標を検証する。各国の目標を積み上げた結果、「１・５度目標」を達成できるか検討し、必要に応じて各国に目標の上積みなどを求める。

ただ、９月末の期限までに自国目標を提出したのは全体の３割にとどまった。１・５度目標の達成には３５年までに１９年比６０％の温室効果ガス削減が必要とされるが、道筋は見えない。

前回のＣＯＰ２９では、途上国の温暖化対策のために拠出する「気候資金」を巡り、「３５年までに官民合わせて年間１兆３０００億ドル」とする目標に合意した。今回は目標の実現に向けた具体策や工程表の策定も協議するが、米国の離脱で難航する恐れがある。

会議では、温暖化の進行を遅らせるこうした「緩和策」に加え、防災対策など、温暖化の被害を軽減する「適応策」もテーマとなる。

会期は２１日までの予定。加盟国のうち１７０以上の国・地域が参加するという。