老後の生活費月15万円「年金が足りても独りは寂しい」 75歳男性が語る現役時代の後悔
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮城県在住75歳男性のケースをご紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮城県在住75歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：75歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：宮城県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：640万円
現在の資産：預貯金520万円、リスク資産380万円
これまでの年金加入期間：国民年金460カ月、厚生年金460カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万円（繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：約9万円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「現在の年金額に満足している」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「そんなに物欲もなければ趣味がある方でもない。もらえる年金額でそこまで困る生活をしていると感じない」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「買い物をする時は本当に必要なものだけを買う」年金で足りない支出がある場合は「パートの収入から補填（ほてん）」しているという投稿者。
具体的には「警備員の仕事」の収入があると言います。
年金生活においては「買い物をする時は本当に必要なものだけを選ぶ。新品で買うことはほぼない。中古品を買うことで出費を抑えている」と節約をしているとのことです。
「死ぬ時に誰にも気づかれずに静かに死んでいくのかな」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「お見合いなどを含め、パートナー探しをもっと一生懸命しておけばよかった。この年になるともうさすがに諦めている。しかし結婚したかったし、親に孫の顔を見せてあげたかったという願いが今でもずっと残っている」と回答。
今の生活での不安については「1人暮らしなので誰とも話さない日がある。死ぬ時に誰にも気づかれずに静かに死んでいくのかな、と毎日思っている」とコメント。
いっぽうで「日本各地を1人旅すること」と今の生活の楽しみも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)