¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµµþ¶Ë¾Þ¡ÛÀ¾²¬¸²¿´¡¡ÃÏ¸µ¤Î¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ½Áª¥¯¥ê¥¢¡ÖÀäÂÐÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Çµ¡Öµþ¶Ë¾Þ¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£°Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾²¬¸²¿´¡Ê£²£´¡á¹áÀî¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ¤Ï£·£Ò¤Ë£±¹æÄú¤Ç½ÐÁö¡£¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£±¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²¤Æ¾¡Íø¡£ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£´£°¤Î£±£°°Ì¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£±£²¹æµ¡¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Ï¥¿¥¤¥àÄÌ¤ê¤ÇÊ¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£Á°¸¡Æü¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º£Àá¤ÎÌÜÉ¸¡ÖÃÏ¸µµÇ°¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¡×¤Ø¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè°ì´ØÌç¤òÆÍÇË¡£¡ÖÍ½Áª¥¯¥ê¥¢¤ÏÀäÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ï¤³¤ì¤Ç£²²óÌÜ¡£Á°²óÆÍÇË¤·¤¿£··î¤Î»°¹ñ£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¡¢½àÍ¥£±¹æÄú¤ÇÇÔ¤ì¤ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£´¹æÄú¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐÍ¥½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼þÇ¯µÇ°½éÍ¥½Ð¤ò¤Ä¤«¤à¡£