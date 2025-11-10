¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµµþ¶Ë¾Þ¡ÛÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡Í½Áª¥®¥ê¥®¥ê18°Ì¤ÇÆÍÇË¡Ö½àÍ¥¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Çµ¡Öµþ¶Ë¾Þ¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£°Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£µÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î¤³¤ÎÆü¡¢£µ¹æÄú¤ÎÁ°È¾£³£Ò¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤¹¤ë¤È¡¢£³¹æÄú¤Î¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï¤Þ¤¯¤ê´º¹Ô¤«¤é²¿¤È¤«Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ£´Ãå¡£ÆÀÅÀÎ¨£µ¡¦£¸£³¤Î£±£¸°Ì¤Ç½àÍ¥¾¡Àï¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½®Â¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉ¸½à¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£²óÅ¾¤¬¥Ð¥Á¤Ã¤È¹ç¤¨¤Ð¡¢½ÐÂ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¼ê±þ¤¨¡££µÆüÌÜ½àÍ¥£±£±£Ò¤ÏÂç³°£¶¹æÄú¤È¤Ê¤ë¤¬¡£¡Ö½àÍ¥¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£