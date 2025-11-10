西武は10日、ドラフト4位の堀越啓太投手（22＝東北福祉大）と仙台市内のホテルで入団交渉を行い、契約金4000万円、年俸900万円（金額はいずれも推定）で仮契約を結んだ。

出身は埼玉県飯能市。花咲徳栄から東北福祉大に進んだ。1メートル85の長身で直球は最速157キロ。トレーニング施設で非公式ながら164キロを計測したこともある。

小学校から中学校にかけて西武のファンクラブに入会していたほどの西武ファン。まさに相思相愛での指名となった。

堀越は球団を通じて「（今月5日の）指名あいさつの時から、少しずつ実感が湧いてきています。改めて、チームに貢献できるように頑張ろうという気持ちが強まりました」とコメント。

これまで本拠地にも何度も観戦に訪れた。「憧れの場所であるベルーナドームのマウンドを目指し、ファンの皆さんからも信頼してもらえる投手になりたいです」と堀越。

「自分が子どもの頃にベルーナドームに通ったように、今度は自分のピッチングを見た子どもたちが野球を始めたり、プロを目指したりするような憧れの存在になれたらうれしいです」と話した。