¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¸å¤ËàÊâ¤¯¤³¤Èá¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡¢½Ñ¸å2ÆüÌÜ¤Î»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Êâ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡Á😊¡×¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤µ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ä¡Ä¤¨¡©¤ªÊ¢¤ÈæêÌç4²Õ½êË¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É2ÆüÌÜ¤«¤éÊâ¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡©¡×¤È¡¢¿´¤ÎÀ¼¤ò¹ðÇò¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÉÂÅï¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤¹¤ë¤À¤±¡£3ÊâÊâ¤±¤Ð¡Ø¥Ï¥¡¥Ï¥¡¡Ä¡Ù¤Ç¡¢¥Ê¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤Çµ¤ÀäÀ£Á°¡£¤Ç¤â1½µ´Ö¤â¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«±¡Æâ¤ÎÄí±à¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤¨¡¢»ä¡Ä²óÉü¤·¤Æ¤ë⁉️¡Ù¡Ê¤¤¤ä¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Ò¥Þ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡Ë¡×¤È¡¢¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤½¤â¤½¤â¡½¡½¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¡ÈÊâ¤±Êâ¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©¡×¤È¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î½Ñ¸å¤Ë¤Ê¤¼Êâ¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òAI¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ú¡Ä²¤ÎÆ°¤¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡Û¡Ú¢Ä²ÊÄºÉ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Û¡Ú£ÇÙ±ê¡¦·ìÀò¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Û¡Ú¤¶ÚÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Û¡Ú¥Àº¿ÀÌÌ¤Î²óÉü¤Ë¤â¸ú²Ì¡Û¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤Êâ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©ºÇ½é¤ÏÉÂ¼¼Æâ¤ò1¡Á2±ýÉü¤ÇOK¡£¢ª ´·¤ì¤¿¤éÏ²¼1¼þ ¢ª 2¼þ ¢ª ±¡ÆâÃµ¸¡¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡£¢¨ÄË¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âà±¡¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎÁÍý¡¢ÀöÂõ¡¢ÁÝ½ü¡¢Çã¤¤Êª¡¢¤¢¤Î¡Ø¿²¤Æ¤ì¤Ð¤´ÈÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ÙÅ·¹ñÀ¸³è¤Ï½ªÎ»¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¡ÈÀ¸³è¡É¤È¡È¤¬¤ó¹îÉþ¡É¤Î¥À¥Ö¥ë½¤¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â--¡¡Êâ¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【担当:芸能情報ステーション】
