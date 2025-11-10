¡ÖÂè14²óJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×Í¥¾¡¤ÏÅì³¤ÂåÉ½¤ÎÃæ1¡¦ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó
¡ÖÂè14²óJ:COMÇÕ 3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó»Ò¤É¤â¾´ýÂç²ñ¡×¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥öÃ«¤Î¾´ý²ñ´Û¤Ç11·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñ7ÃÏ¶è¤ÎÍ½Áª¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16Ì¾¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¡¢Åì³¤Âç²ñÂåÉ½¤ÎÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø1Ç¯¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¡Êº¸¡§ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡¢±¦¡§¾¾²¬µ±¿¿¤µ¤ó¡Ë
¡û¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ì¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö3·î¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê2012Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¾´ýÂç²ñ¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬³ØÇ¯¤Î³Àº¬¤Ê¤¯ÂÐÀï¤¹¤ëÅÀ¤¬ÆÃ¿§¤Ç¡¢¾Íè¤Î´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï7·î¤«¤éÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ÇÃÏ¶èÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢829Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤éÍ¥¾¡µÇ°¤È¤·¤Æ»°ÃÊ¤ÎÀµ¼°ÌÈ¾õ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°ì¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï½øÈ×¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ»Ø¤·²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾Íè¤Ï¥×¥í´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
É½¾´¼°¡Êº¸¤«¤é¡§¥²¥¹¥È´ý»Î ¼¼Ã«Í³µª½÷Î®»°ÃÊ¡¢½àÍ¥¾¡ ¾¾²¬µ±¿¿¤µ¤ó¡¢Í¥¾¡ ÏÂÅÄ¹Ì¿¿¤µ¤ó¡¢¿³È½Ä¹ º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ë
¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¾´ý¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¸¤¤ë¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖJ:COMÇÕ¤«¤é¤ÏÊ£¿ô¤Î´ý»Î¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â´ý»Î¤Ë¤Ê¤ë»²²Ã¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü20»þ¤è¤ê¡Ö°Ï¸ë¡¦¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊJ:COM TV 700ch¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±·î¤Ë¤ÏJ:COM¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖJ:COM¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡ÊÃÏ¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë11ch¡Ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
