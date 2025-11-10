アイドルグループデビューを目指す、フレッシュなリポートを届ける。芸能事務所アソビシステムに所属するKAWAII LAB．MATESの鈴木花梨（19）遠藤まりん（18）山本るしあ（18）が10日、東京ディズニーリゾートで行われた「ディズニー・クリスマス」プレスプレビューに参加した。

ナビゲート役の俳優近藤雄介（33）と共に、10年ぶりに刷新されたパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」などを見学。現役女子高生の山本は「初めてこんなに近くでパレードを見ました！キャストの方のパフォーマンス、ファンサービス力がすごかったです。まねできる部分もあるのかなと思いながら見ていました」と興奮気味に語り、2カ月に1度ペースでパークを訪れているという遠藤も「見ている人全員を幸せにしてくれる感じです。新しいフロートはトイ・ストーリーに出てきそうなおもちゃ箱みたいでかわいかったですし、見ていてすごく楽しめました」と笑顔。終了後は全員が「感動した〜！」と拍手を送っていた。

所属事務所の先輩にはFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEらがおり、まだ10代の3人は全員がデビュー1年未満。今後のグループ結成を目指す次世代メンバーだ。レストランの期間限定メニューの試食では、初食リポにも挑戦した。ディズニーランドの「グランマ・サラのキッチン」でオムライスなどを実食。山本は「今日食べたご飯、全部おいしかったです！」と笑顔をみせ「オムライスに乗っていたエビフライが本当にサックサクで。びっくりしました。来た全員に食べてみてほしいです」と猛プッシュした。

鈴木は全員でそろえた東京ディズニーリゾートの“クリスマスの妖精”、リルリンリンをあしらったセーターに「私の名字には鈴、名前にも『リン』が入っているんです！リルリンリンはもう私ですね（笑い）」と上機嫌。「このセーターも私だと思ってたくさんのみなさんに着てほしいです！」と呼びかけた。

見守った近藤は「『やっぱりディズニー・クリスマス』を感じると冬がきたなという気がしますね」とうなずき、3人のリポートについて「それぞれが内容をかぶらないように意識して話しているなと思いましたし、自分も勉強になりました。彼女らは大物になる予感がしますね」と期待を込めていた。【松尾幸之介】