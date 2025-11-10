新橋駅に全16種登場！きかんしゃトーマス「名言広告」

きかんしゃトーマスは、2025年11月10日(月)より、働く大人世代に贈る名言広告をJR・メトロ新橋駅にて実施しています。

また、2025年11月13日(木)・14日(金)には、新橋SL広場にて開催される「2025 新橋イルミネーションフェスタ」にブースを出展します。

きかんしゃトーマス「名言広告」

掲出期間：2025年11月10日(月)〜11月16日(日)

掲出場所：JR新橋駅・東京メトロ新橋駅 駅改札内

2025年に原作出版80周年を迎えた「きかんしゃトーマス」が、働く大人世代に向けた名言広告を展開！

「役に立つ機関車」を目指し、失敗やトラブルに見舞われながらも前向きに進むトーマスたちの姿を通して、これまでの感謝とエールを届けます。

大人にも響く名言・名場面ポスター

原作出版から80年の歴史を持つ作品の中から、“大人にも響く名言・名場面”16種が新橋駅に掲出されます。

仕事の苦しさと楽しさを感じながら働く彼らの言葉には、社会で働く多くの大人の心に刺さる教訓が詰まっています。

JR新橋駅および東京メトロ新橋駅の駅改札内に、様々なシーンを切り取ったポスターが登場。

通勤途中などに、トーマスたちからのメッセージを受け取ることができます。

2025 新橋イルミネーションフェスタ

開催日時：2025年11月13日(木)・14日(金) 12：00〜20：00

会場：JR新橋駅前SL広場

広告展開に合わせて、JR新橋駅前SL広場で開催されるイベントに「きかんしゃトーマス」のブースが出展されます。

当日はトーマスも遊びに来る予定です。

OVERWORK SERIES先行グッズ販売

「2025 新橋イルミネーションフェスタ」のトーマスブース内では、「OVERWORK SERIES」商品の先行販売が行われます。

「OVERWORK SERIES」は、「働く」をテーマにした日本オリジナルアートシリーズで、一生懸命に頑張るトーマスたちのユニークな表情が楽しめます。

「Tシャツ(3,850円)」「ダイカットクッション(各4,950円)」「ミニタオル(各1,100円)」などがラインナップされています。

SNSキャンペーン

イベント当日のブースでは、トーマス公式SNSフォローキャンペーンも実施されます。

公式Instagramまたは公式Xをフォローし、画面を提示すると、先着500名にイベントオリジナル ノベルティ「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク」がプレゼントされます。

原作出版80周年を記念した、心温まるメッセージ広告とイベント！

新橋駅にて展開される、きかんしゃトーマス「名言広告」の紹介でした。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

