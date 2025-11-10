「会話にも休みは必要」人と会話するのがしんどかったら社会不適合…とは限らない！【著者インタビュー】
「何もしないと罪悪感を覚えてしまう」「定時で帰るのが気まずい」「相手に気を遣いすぎてしまう」――当てはまる人は、きっと毎日へとへとなのでは？ あなたに今必要なのは「絶対に休む」「自分に親切にする」という覚悟なのかもしれません。
『ニャンだかラクになる休み方』（Jam：著、名越康文：監修/スターツ出版）は、休み下手の人たちに、気持ちの切り替え方やアイディアを教えてくれる1冊。ハッと我に返る言葉ばかりで、読み終える頃には「休めない」が「休もう」に変わっているはずです。
――「誰とも話したくない日がある」というテーマでは、人との会話がしんどいのが「社会不適合だよね」と自分のせいにするねこの姿が“あるある”でした。自己肯定感が低めの人はドキッとする場面だと思います。
Jamさん（以下、Jam）：会話って、気遣いや考察の連続なので、私も疲れているときは誰とも話したくなくなりますね。普通に、誰にでもあることだと思います。そういうときに無理して話すと、相手に疲れているのが伝わったり、惰性で話しているように見られたりするので、会話をお休みさせてもらいます。
――漫画で「会話にも休みは必要」と伝えていますね。たしかに、疲れているときに無理して話すと、相手にも疲れが伝わってしまう気がします。
Jam：返事が「うん」だけになってきたり、笑顔が固まっていたり。気づいたら自分だけ喋っているとか。もし、自分が誰かと話しているとき、相手がそんな感じだったら、その日はもう会話を楽しめないと思うんです。だから自分もそうならないようにしたいです。
――相手にどう伝えれば、やんわり断れるのでしょうか。
Jam：私は「今日は疲れているから、今度でいい？」とはっきり伝えてしまいますね。「変なこと言っちゃうかも」とか、「疲れが出ちゃって楽しく話せないから申し訳ない」とか、素直に話してもいいと思います。相手の気持ちを尊重すると、迷惑をかけたくないことを素直に伝えるのがいちばんかなと。
――家族の場合はどうでしょうか？ たとえば、夫は話したいけど妻が疲れている場合、妻がそれをはっきり伝えてしまうと喧嘩が勃発しそうですが…。
Jam：家族にも素直に伝えるのが一番かなと思います。毎日のように顔を合わせる相手なら、次の予定を伝えるのもおすすめです。私の高齢の母親も話が好きな人で、よく電話がくるんですが、忙しいときは「今度この日に時間を取るから」とか「今度聞いてほしいことがあるから時間もらえないかな」と伝えて、別の機会を作ります。断られた人が怖いのは、次がないことだと思うので。思いやりの気持ちを持って次の約束をすれば、相手も安心すると思います。
取材・文＝吉田あき