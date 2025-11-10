日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が9日に更新されたYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。自身の引退セレモニーを振り返った。

今年9月の自身の引退セレモニーで、パドレスのダルビッシュ、巨人・坂本、丸のビデオメッセージや、日本ハムの恩師・栗山英樹氏や、稲葉篤紀氏の登場に涙を流した中田氏。当日の感動を振り返り、感謝を語った後、突如「俺でも、大谷翔平と杉谷拳士は許さへんよ」。

「みんなのビデオメッセージ見ながら思った。“あれ？大谷くん？何でだ？”って」と、日本ハム時代の後輩・大谷がビデオメッセージに登場しなかったことに触れながらも、笑顔を見せながら「仕方ないね、スーパースターだし」と納得の様子。続けて「で、お前は？お前何してたん？」と杉谷を詰めた。

出演番組の海外ロケでセレモニーに出席できなかった杉谷。事情を説明するも、中田氏は「（番組の）編成の中に俺の知り合いおるから、お前外してもらうわ」とわざとらしく怒ってみせた。杉谷から欠席の連絡を受けながらも、サプライズで登場するのではとセレモニー中も期待していたことを明かし「来てもなかったね。来るんじゃないの普通は」と残念がった。

続けて「あんだけ世話させといて、金使わせといて、それはちょっとどうかなと俺は思うけどな。社会人として、人間として」とチクチク説教。タジタジで釈明する杉谷に最後には「まあまあ、仕方ないね」とニヤリとしながら「付き合いは変わっていくやろうけど。そら俺もやっぱロボットちゃうからな。俺も人間やからね。やっぱこう感情っていうものあるんよ」と冗談めかし、スタッフらを笑わせた。