「方言がかわいいと思う都道府県」ランキング！ 2位「京都府」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「各都道府県の方言に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「方言がかわいいと思う都道府県」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「女の子が使う京都弁が可愛い。まいこさんの格好で使われるのも可愛い」（30代女性／埼玉県）、「お上品でおっとりしてて聞いてるだけで癒される。京都に旅行に行った時は京都弁も楽しみの一つ」（30代女性／山口県）、「関西弁の中でも京都弁は言い回しが上品、特に京都の芸子や舞子さんが話す言葉はかわいい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
回答者からは「方言萌えといえば福岡を真っ先にイメージ！関西ほど強くなく、おっとりした感じが可愛い」（20代女性／静岡県）、「朝ドラで福岡県が舞台の時に、方言が可愛いと思ったから」（40代女性／秋田県）「福岡出身の友人が話す『〜っちゃ』『よかよ』などの言い回しがとても可愛く感じます。語尾が柔らかくて親しみやすく、聞いていてほっこりします。方言に優しさがにじみ出ているような印象があります」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：京都府／47票2位に選ばれたのは、京都府です。古都の歴史と文化が息づく「京言葉」は、聞くだけで気分が盛り上がります。“はんなり”という言葉がぴったりで、柔らかく上品、優雅なイメージの方言です。特に「〜どす」「〜はる」といった丁寧な言い回しは、女性が話すことで、その所作まで洗練されて見えるような「かわいらしさ」として評価されたようです。
1位：福岡県／93票見事1位に輝いたのは、93票と圧倒的な支持を集めた福岡県でした。九州の中心都市として活気があり、観光でもグルメでも大人気の福岡ですが、方言も魅力的です。博多弁の「〜と？」「〜ばい」といった語尾やイントネーションは、聞いている人に甘え上手や親しみやすいといった印象を与えます。特に女性の博多弁は人気で、回答でも「キュンする」という声が多かったです。
