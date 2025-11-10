てんちむ、“G65〜H70のグラマーサイズ”着用の下着姿に反響「本当に赤ちゃん産んだの！？」「色気ありすぎ勘弁して」
YouTuberでタレントのてんちむさんは11月9日、自身のInstagramを更新。美しい下着姿を披露しました。
【写真】てんちむの妖艶な下着姿
コメントでは「スベスベな美人さん」「めっちゃかわいいです!!楽しみです」「スタイルよすぎ！！」「本当に赤ちゃん産んだの！？？って思うレベルで美しすぎる」「ねええてんかちゃん可愛すぎ色気ありすぎ勘弁して」「かわいい！！ぜったい買う」「頭から脚のつま先まで全部美しいです」「めちゃからだのラインがお綺麗」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
プロデュースした下着姿てんちむさんは「コツコツ作ってた下着が遂に！！今月末に販売開始されます」とつづり、18枚の写真を載せています。白や黒などのさまざまな下着姿を披露。自身がプロデュースした下着が完成したようで、そのモデルとしてセクシーな姿を載せています。また「私は撮影でG65〜H70のグラマーサイズを着用」と、下着のサイズも明かしています。
毛糸専門店をオープンてんちむさんはInstagramでさまざまなコーディネートのショットを公開。10月3日には「少し遅れちゃったけど、無事にAmuyoがオープンしました」と、自身がプロデュースした毛糸専門店「Amuyo（アムヨ）」を原宿の竹下通りにオープンしたことを報告しました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。
