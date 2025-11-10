Technics（テクニクス）のSL-1200シリーズといえば、DJユースの業界標準機的なターンテーブルとして知られていますが、後発のSL-1200GRシリーズは、より高音質な設計思想を持ったピュアオーディオ向けモデルとして位置付けられています。

このたび、

発売から10年間を記念して、最先端の技術を投入してアップデートされたマスターエディションモデルとして、「SL-1200GME」と「SL-1210GME」が発売されることとなりました。

徹底した低ノイズ設計

新モーター駆動技術「ΔΣ-Drive」を導入して、可聴帯域内のモーター駆動信号ノイズを低減。コイルの取り付けには両面基板を採用し、補強パターンを備えて剛性を向上することで、微小振動の徹底的な排除を実現した「新ツインローター型コアレス・ダイレクトドライブ・モーター」を採用しています。

モーター駆動のための電源回路も、ローノイズの「Multi-Stage Silent Power Supply」を採用。ほかにも限定モデル専用となる「αGEL」採用のインシュレーターを搭載するなど、徹底した低ノイズ設計が施されています。

本体天面のプレート刻印、ヘッドシェル、ダストカバーのブランドロゴ、トーンアームは華やかなゴールドになっており、プレミアム感があります。SL-1200GME（シルバー）は1,200台、SL-1210GME（ブラック）は1,210台限定で、いずれも天面プレートにはシリアルナンバーが入ります。

Image: Panasonic

発売は来年1月下旬。オープン価格ですが、予想市場価格は59万9400円。

筆者はSL-1200MK3を2台持っていますが、わたしが買った当時のほぼ10倍の価格ですね。物価の値上がりもあるでしょうが、ピュアオーディオ向けということで、モーターなどのパーツを全面的に見直した結果の値付けなのでしょう。DJユースでガシガシ使うというよりは、じっくりと愛聴盤を楽しみたい方向けだと思います。

Source: Panasonic