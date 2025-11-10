ホンダ新「“4WD”軽ワゴン」に大反響！ 専用エクステリア×高級内装に「黒基調で高級感があるのがいい」の声も！ “リッター約20キロ”の低燃費もイイ！ 特別な「N-WGN」最高級モデルに熱視線！

高級感ある“黒仕立て”の最高級モデル

ホンダは2025年9月25日、軽自動車「N-WGN」の一部改良を発表し、翌26日から販売を開始しました。

今回の改良では、安全性や利便性の向上に加え、「N-WGN CUSTOM」に特別仕様車「BLACK STYLE」が新たに加わり、注目を集めています。

なかでも最も高価な最上級モデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

各所ブラックアウトされていてカッコイイ！

N-WGNは2013年に初代モデルが登場した軽自動車で、ホンダの「Nシリーズ」の第4弾として位置付けられています。

通勤や通学、買い物といった日常のあらゆるシーンでの利便性を追求し、安心・安全性能や快適性を高める設計が特徴です。

特に狭い道や駐車場でも扱いやすいコンパクトなボディサイズと広い室内空間は、多くのユーザーから高く評価されています。

今回の一部改良では、安全運転支援システム「Honda SENSING」がさらに進化しました。

従来の機能に加え、車両前方にパーキングセンサーを搭載し、衝突の可能性を検知した際にブレーキを制御して衝突を回避、あるいは被害を軽減する「近距離衝突軽減ブレーキ」を新たに採用。

これにより、狭い駐車場や交差点での安心感が格段に向上しています。また、メーターは7インチのTFT液晶に刷新され、Honda SENSINGの作動状況や車両情報をより直感的に確認できるようになりました。

マルチインフォメーションディスプレイの表示項目も整理され、視認性の向上が図られています。

さらに注目すべきは、N-WGN CUSTOMの特別仕様車「BLACK STYLE」です。上位グレードをベースに、内外装の随所にブラックを基調とした専用パーツを採用し、落ち着きと高級感を演出しています。

なかでも最も高価なモデルである「CUSTOM L・ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE（4WD）」は、軽自動車規格内で存在感のあるボディサイズを実現しています。

全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mm、ホイールベース2520mmという寸法は、取り回しの良さと安定感を両立させています。

外装は「黒」を徹底的に追求しており、15インチアルミホイールやフロントグリルモール、ロアーモール、フォグライトガーニッシュには深みのあるベルリナブラックを採用。

エンブレムやドアミラーにはクリスタルブラックパール塗装を施し、精悍で上質な雰囲気を醸し出しています。

インテリアは全面をブラックで統一し、ピアノブラックの加飾をアクセントとして配置。

本革巻ステアリングホイールや本革巻セレクトレバーなど、素材の質感にもこだわり、運転する喜びを高めています。

パワートレインには660cc水冷直列3気筒エンジンを搭載し、最高出力64ps、最大トルク104Nmを発揮します。

WLTCモード燃費は19.5km／Lと、軽自動車らしい高い燃費性能も確保されており、日々の通勤や買い物での経済性も抜群です。

なお、CUSTOM L・ターボ 特別仕様車 BLACK STYLE（4WD）の価格（消費税込み）は212万4100円で、上質な装備とデザインが日常のカーライフをより豊かにする魅力的な選択肢となっています。

ネット上でも、この特別仕様車に対する注目の声が多く見られます。「黒基調で高級感があるのがいい」「軽自動車なのに存在感がある」「ピアノブラックの内装がオシャレ」「安全装備が充実していて安心」「4WDなので雪道でも安心」「コンパクトなのに車内は広く感じる」「BLACK STYLEは特別感があって買いたくなる」と、多くのユーザーがデザインと機能性の両立を高く評価しています。