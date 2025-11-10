妊娠中でしんどいのに…実母「ご飯は何ですか？」→「やめて」と伝えたら、まさかの大激怒【ママリ】

実母からの「ご飯は何ですか？」がしんどい

実母と言い合いになりました。ほぼ愚痴です。

長文になり分かりにくいところもあるかもしれませんが

ご意見・ご感想を頂けると嬉しいです。





私は妊娠18週、専業主婦です。



不妊治療の末できた赤ちゃんで初産、

初期の頃に出血を繰り返していたこともあり

人一倍身体の変化に敏感だと思います。



初期から現在にかけてつわりだったり

夜眠れなくなって寝不足になり、

またお腹が張るのが気になったり

単純にしんどかったりと晩御飯を作る等の家事が疎かになっています。



夫は甘えさせてくれており、

体調が良くない時は無理しないでいいよと言ってくれています。



しかし実母からしょっちゅうLINEが来ており

その中で「今日のご飯はなんですか？」と聞かれることが増えました。

多い時は週に2~3回聞かれ、「今日は作らない」と返すと

「ご飯くらい作らなあかんやん！」と返されます。



私自身夫に甘えているなあ、家事ちゃんとしないとなあ、と思っていることあり

他人から指摘されることがストレスで

以前に一度、「ご飯のことはもう聞かないで欲しい」と伝えました。



その後回数は減ってはいたのですが、

本日また「ご飯は何？」と聞かれ、

ついカッとなってしまい「ストレスやからやめて」とLINEを送ってしまいました。

そこから実母はブチギレ。



以下、私と実母の意見の抜粋となります。



【実母】

・ご飯がなにか聞くなんて、普通の会話なのになぜストレスだなんて言われなければいけないのか

・一度嫌だと言われたから、あまり言わないようにしていたのに、たまたま今日その話題を出しただけでなぜこんなに言われなければいけないのか

・妊娠なんか病気じゃないしお腹が張るとかしんどいとか普通のこと

・これから里帰りしたりして、世話になるくせになぜ言い返してくるのか、私(実母)はそんなことしなかった

・そんな感じなら里帰りもしなくていいし、今後一切連絡も取らない。そっちで勝手にやればいい



【私】

・嫌と伝えているのになぜわざわざその話題を出すのか

・そもそもご飯を作るか作らないかなんて夫婦間の問題で、本人たちが納得していればいいと思うのに、なぜ実母に口出しをされないといけないのか

・里帰りするからと言ってなぜ嫌なことを我慢しなければいけないのか、実母たちに関係することや、迷惑をかけることならまだしも。



実母との関係は普段は良く、

LINEをしたり電話をしたりしますが

お互い我が強いタイプです。



初めから、バカ正直に今の状況を伝えずに、作ってなくても作っている、と伝えておけば良かった、

作らなあかんやろ！と言われても適当に流しておけば良かったな、

と今なら思うのですが…。



今回、私の考え方が間違っていたのでしょうか。

どうしても納得がいかずこちらに投稿させて頂きました。



出典：

qa.mamari.jp

実母にとっては何気ない会話の一つでも、妊娠中で体調が優れない投稿者さんにはとてもつらい言葉だったのでしょうね。実母は悪気があって言っているわけではないと思いますし、投稿者さんもついカッとなってしまったものの反省している部分もあるよう。



それでも、お互いが歩み寄っていればここまで大きな問題に発展しなかったのではと思ってしまいますよね。立場が違いますし、考えも違うのですからどちらが正しいかというのは難しいところだと思います。

実母と大ゲンカにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

そこまで娘の家のご飯が気になるのが…不思議ですね💦

しかも、嫌と言ってるのに聞いてくるのは…減らす問題でもない気がしますが😵



色んな思いがあっての妊娠で敏感になるはずです!!!!

ストレスかけてほしくないですね😖 出典：

qa.mamari.jp

実母なのになんで娘さんの事もっと気にかけないのでしょう？🤔

ご飯の事なんてどうでもいいし、何でそんなに言ってくるのかちょっとわかりません😂

ストレスになりますね💦

里帰りしたらまた色々言われそうなので、私なら里帰りしないです😂 出典：

qa.mamari.jp

私も妊娠中や産後に、仲良しだった実母と一時的にですが微妙になりました。向こうは昭和の価値観？なのか、専業主婦なのに甘え過ぎとか育児に神経質過ぎるとか母親なんだからとか色々言われてかなりストレスでした。泣きながら喧嘩した事もありました😢

きっとお母様はもちろん心配もあるけど経験者だから色々目について口出ししたいんだと思います。そして主さんは妊娠中で敏感になってるからよりスルー出来ず悪循環…

私は結果的に里帰りやめました。なんだか余計に疲れる気がして。旦那と2人で必死に乗り切りましたが、今となっては良い思い出です☺️過干渉気味なお母様なら少し距離を置いてみてもいいと思いますよ。ストレスが一番大敵です。どうか穏やかにゆっくり過ごして下さい！ 出典：

qa.mamari.jp

普段なら気にならない言葉でも、妊娠中は心も体も敏感になり、実母の一言が強く響いてしまうことがありますよね。親子といえど、考え方や感じ方が違うのは当然のこと。それでも「母にはわかってほしい」と願う気持ちは自然なことです。



里帰り出産を予定していたそうですが、今回のようなやり取りを見ると、無理に帰らず自分に合った環境を選ぶのも一つの方法かもしれません。実母に甘えられる安心感よりも、ストレスの方が大きくなるなら本末転倒ですよね。今は距離を置き、落ち着いてから改めて話す時間を持つことで、少しずつ良い関係を築いていけるかもしれません。

