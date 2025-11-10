◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日 京セラドーム大阪）

ヤマハが優勝した16年以来8大会ぶりの4強進出を決めた。エースの左腕・佐藤廉が、9回を5安打2失点完投勝利。同じ東海地区のHonda鈴鹿を相手に9三振を奪う好投を見せた。

最大の山場は3点リードの8回に訪れた。この試合初めての四球と連打で1死満塁のピンチ。打席には前の打席で右越えソロを被弾した畔上翔を迎えた。

「前の打席で変化球を打たれて、ちょっと変化球を意識しているのは分かっていた。もしも、あそこで変化球を投げていたら、逆転の一打になったかもしれません」

初球。相手の変化球狙いを察した佐藤―大本拓海のバッテリーは、内角ストレートを選択した。打球は右中間深くへ飛んだが、佐藤の球威が上回り右翼への犠飛。なおも2死一、二塁だったが、相手4番を空振り三振に封じてピンチを脱した。

「チームが勝てたことが一番うれしい。同じ東海地区に三振も結構取れましたし、すごく丁寧に投げられたと思います」

頂点まであと2勝。あす11日はNTT東日本との準決勝（午後6時試合開始予定）に臨む。