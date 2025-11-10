ラグビー日本代表のPR竹内柊平（27＝東京SG）が10日、遠征先のウェールズからオンライン取材に応じた。世界の強豪国に挑む5連戦。世界ランキング13位の日本はオーストラリア、南アフリカ、アイルランドを相手に3連敗しており、次戦は15日（日本時間16日）に同12位のウェールズと対戦する。

竹内は今季ここまで計9試合のテストマッチ全てに出場。スクラム最前列でリードするPRは「僕たちに求められているのは遂行力と精度。ゴール前でもう一つつながらないのは修正が求められる」と反省点を挙げ「ここ2試合は良いスクラムが組めていない。もっとコミュニケーションを大事にしてジャパンのスクラムを磨き上げて臨みたい」と改善を誓った。

2027年W杯の組分け抽選会を12月に控えており、それまでに世界ランキングを上げるためにも残り2試合が特に重要となる。竹内は「（ウェールズと）ランキングが近いので勝たないといけない試合だとは思うけど、正直関係ないと思っている。どちらにしろテストマッチである以上は絶対に勝たないといけない。W杯で負けていい試合もないので。残り2試合、マストウィンだと思って自分の仕事をやります」と意識せず一戦必勝を誓った。

また、直近3試合先発で出場していたFLベン・ガンター（28＝埼玉）が欧州遠征から離脱したことが日本ラグビー協会から発表された。