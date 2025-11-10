【Intimissimi】大人の秋冬を彩る「ウルトラライトカシミヤ」新色インナーコレクション

イタリア発のランジェリーブランド Intimissimi（インティミッシミ） のベストセラーシリーズ「ウルトラライトカシミヤ」に、2025年秋冬の新色が登場しました。軽やかで柔らかな肌触り、抜群の着心地で世界中の女性に愛される人気アイテム。Kōki,さんが魅せる最新ビジュアルでは、日常をエフォートレスに彩る上品なインナーコーデが披露されています。秋冬の装いをワンランクアップさせる一枚をチェックしてみて♡

Intimissimiの新作インナー「ウルトラライトカシミヤ」新色登場

全世界で累計360万枚以上を販売したIntimissimiの定番「ウルトラライトカシミヤ」シリーズに、2025年秋冬の新色6色が仲間入り。

「ボートネック モダール カシミヤ ウルトラライト トップス」には、Dark Burgundy、Beige Melange、Caramel Dark Beige、Beet Red、Forest Green、Peacock Blueが加わり、上品で温かみのあるカラーパレットが完成しました。

軽やかな素材感と美しいシルエットが魅力のトップスは、トップスにもインナーにもマッチ。

カラー展開は22色、サイズはS～XL、価格は7,990円（税込）です。

着るだけで整う♡ ReD秋冬シリーズで叶える“温もりとリカバリー”のある暮らし

「ウルトラライトカシミヤ」注目の人気インナーラインナップ

Intimissimiの「ウルトラライトカシミヤ」シリーズは、デザインや用途に合わせた多彩なアイテムが揃います。

モダール カシミヤ ウルトラライト ハイネック トップ



価格：7,990円（税込）

薄手ながらしっかり暖かいハイネックデザイン。秋冬の重ね着にぴったりで、ボートネックとのレイヤードスタイルもおすすめ。

サイズ：S～L（カラー展開：14色）

モダール カシミヤ ウルトラライト ロング レースシャツ



価格：8,990円（税込）

裾のレースが女性らしさを引き立てるVネックデザイン。インナーにも1枚着にも◎。

サイズ：S～L（カラー展開：17色）

ラメ入りカシミヤ混 ライトモダール ラウンドネックニット



価格：9,990円（税込）

さりげないラメが上品にきらめくラウンドネックニット。デイリーにもお出かけにもおすすめ♪

サイズ：S～L（カラー展開：6色）

軽やかで暖かく、美しく。Intimissimiのインナーで秋冬を心地よく♡

「ウルトラライトカシミヤ」は、素肌にやさしく寄り添う軽さと暖かさを両立した、Intimissimiを代表する人気シリーズ。

トップスとしてもインナーとしても活躍し、豊富なカラーとデザインで毎日の装いを自由に楽しめます。

スタイルも快適さも妥協したくないあなたへ。心地よく美しい秋冬コーデを、Intimissimiの「ウルトラライトカシミヤ」で叶えてみませんか？