◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日 京セラドーム大阪）

ヤマハが東海地区対決を制し、ベスト4に進出した。元DeNAの網谷圭将外野手（28）は「4番・右翼」で出場し、2安打1打点で貢献した。

「みんなが頑張ってつないでくれている。ストライクだから打つ、ボールだから振らないというような概念を捨てて、最後の最後にバットに当たるまで粘って……執念で打ったみたいな感じですね」

3―0の3回無死三塁では外角のスライダーを捉えて中前適時打。5回2死二塁では外角球を右前へ運んだ。

8回先頭の打席では、ロッテからドラフト7位指名を受けた田中大聖（やまと）と対戦。初球から150キロ台後半を連発され、カウント1―2から投じられた5球目は161キロ。バットの先に当たり、一ゴロに抑えられた。

160キロ近い速球派とは9月の第31回BFAアジア選手権で対戦経験があったという。

「中国遠征で対戦した台湾にもこれくらい速い投手がいた。速さに驚きはなかったが、ボールにスライダー回転の成分が入っていたので、そっちが打ちづらかった」

16年以来の優勝まで、あと2勝となった。それでも主砲は先を見ず、一戦必勝で臨むことを誓った。

「若手もベテランも頑張っていますし、僕たち中堅も後れを取らないよう必死にやっていて、バランスを見たときにすごくいいチームだと思う。まず1つ、明日勝てるようにやっていきたいと思います」