¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¸ÅÄ®¤Ç¡Ö1ÆüÅ¹Ä¹¡×¡¡´¶¼Õ¥Çー¤Ç¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¸òÎ® ¡Ô¿·³ã¡Õ
¥×¥íÌîµå¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤¬11·î9Æü¡¢´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¾¦Å¹³¹¤Ç1ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¡¦¸ÅÄ®¤Î¾¦Å¹³¹¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥µ¥Ýー¥¿ー¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬À½ºî¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢½÷À¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾å¸¶Íµ¼ùÁª¼ê¿ä¤·¤Ç¤¹¡£¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë½é¤á¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥ìー¤â¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÎº¤Ç¤¹¡×
Q¡Ë¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¡©
¡ÖÀ¾Â¼Åê¼ê¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é½ç°Ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¾å¤²¡¢7°Ì¤Ç¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡£¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡Ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡×
Q¡ËÃ¯¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡×
Q¡ËÃÎÇ°¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ä¤È¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡©
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×
µð¿Í¤«¤é°éÀ®5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃÎÇ°Áª¼ê¡£²Æì¤òÎ¥¤ì¡¢2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¿·³ã¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤¹¡£
Q¡Ë¿·³ã¤Î¤Þ¤Á¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÒÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡Ó
¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£´¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É´·¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾å¸ÅÄ®¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¡£Á°³Ý¤±¤ò¤·¤á´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÎÆÚ½Á¤òPR¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡Ó
¡Ö²¹¤«¤¯¤Æ´¨¤¤¤È¤¤Ë»÷¹ç¤¦ÆÚ½Á¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÃÏ°èÌ©Ãå¤ò·Ç¤²¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡£¸ÅÄ®±þ±çÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢9Æü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬1ÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ
¤³¤Á¤é¤ÏËÜÄ®¤Î¾Æ¤¤½¤ÐÅ¹¡£²ÚÎï¤Ê¤Ø¤é¤µ¤Ð¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾®À¾Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ÒÅ¹Ä¹¡Ó
¡Ö¤â¤¦ÌÈµö³§ÅÁ¤Ç¤¹¡£¤¢¤·¤¿¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ò¾®À¾Áª¼ê¡Ó
¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£¤Þ¤À¸·¤·¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¡þ
°ìÊý¡¢»¨²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤«¤é5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¤¬¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¡ÒÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Ó
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Q¡Ë¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ï¤É¤¦¡©
¡Ö¡Ê¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¹¤²È»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¡£¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÒÇ½ÅÐ¿óÅÔÅê¼ê¡Ó
¡Ö¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬ÍèÇ¯¤«¤é¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë2Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÇ½ÅÐ¿óÅÔ¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÒÃÎÇ°ÂçÀ®Áª¼ê¡Ó
¡Öµ¤·Ú¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ìîµå¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡£¿·³ã¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Þ¤¹¤Î¤Çº£¸å¤È¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
Ìîµå¤Ç¿·³ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£