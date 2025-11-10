UtaHime¡¢¡ØÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー½¢Ç¤¡¡ÃË»Ò·è¾¡¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ë¤â½Ð±é
¡¡¹À¥¹áÈþ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È UtaHime¤¬¡¢¡ØÂè77²ó Á´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï11·î29Æü～12·î14Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ª¤è¤Ó¿ÀÆàÀî¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£UtaHime¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢12·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃË»Ò·è¾¡Àï¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢UtaHime¤Ï¡ÖÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ØFIGHT SONG¡Ù¤Ç11·î26Æü¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
UtaHime¥á¥ó¥Ðー¡¡¥³¥á¥ó¥È
Momoka¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ê²Î¤È¥Ñ¥ïー¤ÇÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¥³ー¥È¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®¤¤¥×¥ìー¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤ËÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Sayaka
Àï¤¦¾ì½ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ÆÌ´¤Ë¸þ¤«¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Nonoka
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤àÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¤âÂç¤¤ÊÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª°ì½ï¤ËºÇ¹â¤ÎÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë