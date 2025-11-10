TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK!』こもり校長、来年3月末で退任を発表・涙で心境 “ラジオの中の学校”20周年の節目
TOKYO FMのラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金 後10：00）は、10日の放送で、こもり校長（GENERATIONS from EXILE TRIBE・小森隼）が来年3月末で退任すると発表した。
【写真】GENERATIONS、“やりたい放題”全12ステージ
こもり校長は「2026年3月31日をもって、校長を退任することにしました」と報告し、そこに至った思いを語った。
かつて、自身も生徒（リスナー）の立場から、2020年4月から4代目教頭に就任。コロナ渦だった。21年10月に4代目校長に就任。「先代のバトンが自分に渡ってきて、自分で終わらせないよう、次につなげるよう、きょうまで歩んできました」「やめようと思ったこともあった」と明かした。
「自分が10代の時に出会って、もう少しと願ってきょうを迎えられていることは奇跡」としみじみ。番組は20周年。自身も30歳となり「バトンを渡す番」と決意を語った。涙ぐんでいるようにも聴こえた。
同番組は“未来の鍵を握るラジオの中の学校”がコンセプト。2005年10月に放送スタート。現在は、こもり校長、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3）のほか、Mrs. GREEN APPLE、Saucy Dog、宮世琉弥、賀喜遥香（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、NiziU、INI、新しい学校のリーダーズらが出演する。
【写真】GENERATIONS、“やりたい放題”全12ステージ
こもり校長は「2026年3月31日をもって、校長を退任することにしました」と報告し、そこに至った思いを語った。
かつて、自身も生徒（リスナー）の立場から、2020年4月から4代目教頭に就任。コロナ渦だった。21年10月に4代目校長に就任。「先代のバトンが自分に渡ってきて、自分で終わらせないよう、次につなげるよう、きょうまで歩んできました」「やめようと思ったこともあった」と明かした。
同番組は“未来の鍵を握るラジオの中の学校”がコンセプト。2005年10月に放送スタート。現在は、こもり校長、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3）のほか、Mrs. GREEN APPLE、Saucy Dog、宮世琉弥、賀喜遥香（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、NiziU、INI、新しい学校のリーダーズらが出演する。