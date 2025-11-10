TBS「水曜日のダウンタウン」の演出を手がけるテレビプロデューサー・藤井健太郎氏（45）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、タレント・フワちゃんの活動再開について言及した。

昨年8月から活動休止していたフワちゃんだが、7日に女子プロレス団体「スターダム」後楽園ホール大会のリングに登場。「プロレス一択」での活動再開を宣言した。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。フワちゃんは22年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていた。

マイクを握ると「また挑戦したいもの。それはプロレス一択でした。反省や、みそぎのためではありません」と強調。「そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合うため、今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました。改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、先輩方に感謝しています。これから死ぬ気で頑張ります!」と誓っていた。

この件について、藤井氏は「フワ、活動再開とかどうこうの前にまず動画が優秀」とコメント。フワちゃんは活動休止中の日々について動画をアップしていたが、その編集能力の高さを絶賛していた。