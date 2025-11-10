これが決定的な裏切りの証拠！離婚協議中の妻に差し出すと…＜義弟が離婚を決意するまで 9＞【本当にあった読者のはなし Vol.128】
■妻の「誰も助けてくれなかった」は本当？
「そのあとは、ほとんど言い争いでした」
義弟はゆっくりとした口調で続けました。
妻は怒りのままに、必死に言い訳を続けたそうです。
「だって、たまたま写真撮られただけ！ メッセージだって、友達と遊んだだけ！」
その隣で、友人がため息をつきながら言いました。
弁護士が冷静に口を挟みました。
「この話し合いは、誰が悪いかを決める場ではなく、今後どうするかを話す場です」
それでも妻は食い下がりました。
「疲れてたのよ！ こっちはパートして、家事も育児もやって、誰も助けてくれなかった！」
その言葉に、彼は静かに答えました。
「家事も育児も、ほとんど僕がやってました」
彼が机の上にもう一枚の紙を置きました。
それは、保育園の送迎記録。毎日の送り迎えがすべて“父親”になっている日誌のコピーでした。
「これでも、まだ『誰も助けてくれなかった』って言うの？」
彼の声は静かでしたが、重みがありました。
■最後に差し出した“決定的な証拠”とは…
妻は視線を落とし、唇を噛みしめながら「でも…私は本当に男女の関係は持ってない…決定的な証拠なんてないし…」と言い逃れしようとします。
その言葉を受けて、彼が一枚の写真を差し出しました。
そこには、ホテルのエレベーターから降りてきた妻と男友達。別の日に、探偵に依頼して撮影してもらった“決定的な証拠”でした。
彼が問いかけると、妻は言葉を失いました。指先が小刻みに震え、顔をそむけました。
「子どもは、僕が守ります」
そう告げる彼を見ながら、友人は小さく「もう、認めなよ」とつぶやいたそうです。
誰も口を開かないまま、その話し合いは静かに終わりました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。