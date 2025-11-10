■妻の「誰も助けてくれなかった」は本当？
「そのあとは、ほとんど言い争いでした」

義弟はゆっくりとした口調で続けました。

妻は怒りのままに、必死に言い訳を続けたそうです。

「だって、たまたま写真撮られただけ！　メッセージだって、友達と遊んだだけ！」

その隣で、友人がため息をつきながら言いました。



弁護士が冷静に口を挟みました。

「この話し合いは、誰が悪いかを決める場ではなく、今後どうするかを話す場です」

それでも妻は食い下がりました。

「疲れてたのよ！　こっちはパートして、家事も育児もやって、誰も助けてくれなかった！」

その言葉に、彼は静かに答えました。

「家事も育児も、ほとんど僕がやってました」

彼が机の上にもう一枚の紙を置きました。

それは、保育園の送迎記録。毎日の送り迎えがすべて“父親”になっている日誌のコピーでした。

「これでも、まだ『誰も助けてくれなかった』って言うの？」

彼の声は静かでしたが、重みがありました。

■最後に差し出した“決定的な証拠”とは…
妻は視線を落とし、唇を噛みしめながら「でも…私は本当に男女の関係は持ってない…決定的な証拠なんてないし…」と言い逃れしようとします。

その言葉を受けて、彼が一枚の写真を差し出しました。



そこには、ホテルのエレベーターから降りてきた妻と男友達。別の日に、探偵に依頼して撮影してもらった“決定的な証拠”でした。

彼が問いかけると、妻は言葉を失いました。指先が小刻みに震え、顔をそむけました。

「子どもは、僕が守ります」

そう告げる彼を見ながら、友人は小さく「もう、認めなよ」とつぶやいたそうです。

誰も口を開かないまま、その話し合いは静かに終わりました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。