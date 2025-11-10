ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は10日、4日目11Rまでの予選が終了。11日の5日目9〜11Rで行われれる準優勝戦メンバー18人が決定した。

エース機を準優勝戦で見ることは、かなわなかった。20号機を背に抜群足を見せ続けていた柳生泰二（41＝山口）。4日目3Rは1号艇で勝負駆けに挑んだ。2着なら突破ライン。大丈夫かと思われたが…。赤岩善生の前付けでやや深めの起こしとなり、柳生の足をもってしても1マークは先マイが精いっぱいだった。膨らんで他艇がズボズボ…。逆転を狙って全速ターンを仕掛けた2マークもはじかれて万事休した。

「しょうがないですね。足は良かった。特に伸びが良かったし、もったいなかったです」

レース後は悔しさをにじませていた。ただ、もう終わってことは仕方ない。あと2日、エース機パワーは準優組不在なら際立つに違いない。

「今節はまだ1着がないので、切り替えて1着を狙っていきます」

未勝利では帰れない。5日目も最終日も緩めることなくレースに挑む。5日目は4号艇の5Rと1号艇の12Rに登場する。