ロックバンド・LUNA SEAが主催する、ロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』が8日、9日の2日間、千葉・幕張メッセで行われ、今年9月に脳腫瘍と診断され、現在は療養中のドラマー・真矢さん（55）がサプライズで登場。ファンへ感謝を伝えました。

約7年ぶり3回目の開催となった『LUNATIC FEST.』。今回はLUNA SEAにゆかりのある、UVERworldやT.M.Revolution、THE YELLOW MONKEYなど2日間で19組が出演し、約5万人を動員しました（主催者発表）。

■LUNA SEA・真矢「1曲もたたけないかもしれない」

フェスには今年9月に脳腫瘍を公表し、現在療養中のLUNA SEAのドラマー・真矢さんがサプライズで登場。会場からは大きな歓声が上がりました。

真矢さんは「こうやってステージに立っていられるのも、みんながいつも祈ってくれたり、メッセージをくれたり、たくさん愛をくれたりしているおかげだと思っています。3か月でつえついて歩けるんじゃないかと言われていたんだけど、みんなのおかげで1か月でつえなしで歩くことができました」とファンに向けて感謝の思いを伝えました

さらに、真矢さんは今年の12月23日にLUNA SEAが有明アリーナでワンマンライブを開催することを発表すると「その時にもしかしたら1曲もたたけないかもしれない。もしかしたら、1小節だけかもしれない。でも、少しでもドラムをたたきたいという、少し前からの小さな願いと夢だったので。みんなも12月23日、同じ時間を過ごしてくれたら本当にうれしいです」と思いを伝えると、会場からは再度、歓声が上がりました。