なるみやが、新曲「ユキくんあのね」を11月21日に配信リリースする。あわせて、同楽曲のジャケットビジュアルを公開した。

同情報は、10月31日にYouTubeにて配信となった『なるみや × ロス スペシャルコラボ生配信』にて解禁されたものだ。配信中には、12月25日に横浜ランドマークホールで開催されるイベント『なるみやと秘密のティーパーティー』にゲストとしてロスが出演することや、同イベントの詳細が発表された。

「ユキくんあのね」は、SNSにて公開された不穏で切ない世界観の弾き語りデモ音源と同楽曲となっており、今回はアレンジされた楽曲がリリースとなる。

また今回解禁されたジャケットビジュアルは、中央にうさぎのぬいぐるみが据えられているデザインだ。この不思議な空気感のぬいぐるみが、楽曲とどのようにリンクするのか今後明らかになることを期待できるという。

さらに、『なるみやと秘密のティーパーティー』開催の前日 12月24日には、ロスをフィーチャリングに迎えたコラボ楽曲のリリースも控えている。

（文=リアルサウンド編集部）