¡¡ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬2026Ç¯1·î28Æü¤Ë±ÇÁüºîÉÊ¡ØGUITARHYTHM Ⅷ TOUR ¡ÈThe Final in ÉðÆ»´Û¡É¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGUITARHYTHM Ⅷ¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£¡ÖJump¡×¡ÖNo More Killing¡×¡ÖÍ«Ýµ¤Ê¥¸¥¥ë¡×¡ÖFinally¡×¤Ê¤ÉºÇ¿·ºî¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²áµî¤Î¡ØGUITARHYTHM¡ÙºîÉÊ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢CharËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖSide by Side (feat. Char)¡×¤ä19Ç¯Á°¤Ë¥³¥é¥Ü¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ÖStereocaster¡×¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖBE MY BABY¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Óー¥Ê¡×¡ÖDreamin¡Ç¡×¤«¤é¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯Á´24¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Blu-ray¡¢DVD¤È¤â¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿2ËçÁÈLIVE CD¤¬ÉÕÂ°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î16Æü¤Ë¡ØEXPO 2025 Âçºå ´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¡ØTOMOYASU HOTEI ¡ÈLIVE in EXPO 2025¡É¡Ù¤Î±ÇÁü¤âÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë