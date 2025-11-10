気になる腰まわり → 即カバー！【しまむら】もけもけ感が可愛い♡「淡色ジレ」

体のラインが出る洋服は苦手……。そんな大人女性におすすめしたいのが、プラスワンで腰まわりをカバーしてくれるジレ。今回は、淡色コーデが得意な@chii_150cmさんが絶賛する【しまむら】のペプラムジレをご紹介。もけもけのフリンジデザインが可愛く、秋冬ムードを盛り上げてくれそうです。今シーズンはジレを上手に取り入れて、ワンランク上の着こなしを目指して。

ペプラムシルエットでさり気なく体型カバー

【しまむら】「TT*TOMフリンジジレ」\1,419（税込）

ウエストからふわりと広がるペプラムシルエットのジレは、一点投入でフェミニンなムードをまとえそうです。@chii_150cmさんによると「ペプラムシルエットで、気になる腰まわりをカバーしてくれる」とのこと。もけもけのフリンジが、華やかに秋冬ムードを盛り上げてくれる予感。

コーデのバリエーションが広がる

前後2WAYで着用できるほか、リボンを解いて羽織りとしても着られます。気分に合わせてアレンジができ、コーデのバリエーションが広がるのは魅力。2段リボンを前にして着ると、ガーリーな雰囲気が漂う可愛らしいスタイルに。甘くなりすぎないよう、@chii_150cmさんのようにブラウンのパンツで大人顔に引き寄せるのが垢抜けのポイント。

