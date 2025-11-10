　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては68.24円高。出来高は3876枚となっている。

　TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.58ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50980　　　　　 -70　　　　3876
日経225mini 　　　　　　 50975　　　　　 -75　　　 81007
TOPIX先物 　　　　　　　　3323　　　　　-1.5　　　　5728
JPX日経400先物　　　　　 29995　　　　　 -35　　　　 321
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　-1　　　　 180
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース