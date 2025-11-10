日経225先物：10日22時＝70円安、5万980円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万911.76円に対しては68.24円高。出来高は3876枚となっている。
TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.58ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50980 -70 3876
日経225mini 50975 -75 81007
TOPIX先物 3323 -1.5 5728
JPX日経400先物 29995 -35 321
グロース指数先物 708 -1 180
東証REIT指数先物 売買不成立
