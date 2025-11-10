どんだけ可愛いのーーーッッ！？【セリア】毎日持ち歩きたくなる！「ファンシーグッズ」

プチプラながら、おしゃれで使いやすい優秀グッズが豊富な【セリア】。便利アイテムも魅力ですが、今回は持ち歩くだけで気分が上がりそうな「ファンシーグッズ」をピックアップします。あまりの可愛さに、見つけたら即カゴINしてしまうかも。

冬にぴったり！ ふわもこ感がたまらない！

柔らかな生地感と、ころんと丸い尻尾が可愛らしい「ラビット巾着 ニュートラルカラー」。リップや目薬、アクセサリーやイヤホン入れなどとして使えるサイズ感。持ち歩くだけでなく、デスクなど見える場所に置いておきたくなりそうなデザインです。

ラインナップ豊富！ まとめ買いしたいハンカチ

何枚あっても便利なハンカチは、素材感・カラー・デザイン違いで豊富に揃っています。「100円で叶う“大人の可愛げ”」と@risa_.pianoさんは、キュートな刺繍や柄が印象的な4枚を紹介しています。ポケットにも入るミニサイズなのも嬉しいポイントです。

ハンドメイドでおしゃれを格上げ

サンリオキャラクターの「アクリルアンブレラチャーム」とパステルカラーの「ファーチャーム 星型」。単体でバッグに付けても可愛いその2つを、@risa_.pianoさんは組み合わせて「ふわもこキーホルダー」にハンドメイド。簡単にできるそうなので、ぜひ好みのチャームで試してみて！

可愛くてテンション爆上がり！ 使い方はさまざま

上品なデザインのリボンがキュート！「スリムコインケース」は、コイン入れとしてはもちろん、小ぶりなヘアアクセなど小物の整理にも重宝しそうです。ピンクとブルーがあり、両方ゲットして用途で使い分けるのもおすすめ。

気になるグッズはあった？ 新作は続々登場中です。ぜひ【セリア】をチェックしてみて。

writer：Reco.N