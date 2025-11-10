同僚ロハスが証言

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開かれていたが、そこで佐々木朗希投手のダンスの腕前が明らかに。チームメイトから「一番下手」と酷評された。

米スポーツ番組「クリス・ローズ・スポーツ」の公式YouTubeチャンネルが6日（日本時間7日）、ロハスが出演した際の映像を公開。司会を務めるクリス・ローズ氏が、ベッツ主催のパーティーでのダンスについて質問した。

ローズ氏は「ムーキー（ベッツ）のパーティーから、たくさんの動画が流出していますね。踊れる人もいるけど、逆に暗闇で踊っているような人（＝どう踊っていいかわからない人）や、ダンスがとても下手な人もいるよね。それぞれ、誰だと思いますか」と尋ねた。

これに対し、ロハスは「努力不足で、みんなの前で踊りたがらなかったのはパヘス。エバン・フィリップスは横に座ってダンスしようとしていなかった」と、他の選手の名前を挙げた。

続けて佐々木について「ロウキ。ロウキが一番下手なダンサーだよ」と名指しで酷評。「優勝パレードの後、球場で彼をステージに上げて登場曲をかけて、みんなRockyダンスで盛り上がっていた。僕もマイクを持ってファンに近づいて行っていた。いやぁ、ロウキは踊れなかった」とイジリながら振り返り、「みんなに謝るよ。彼にダンスを指導するよ」と“弱点克服”へ一役買うようだ。



（THE ANSWER編集部）