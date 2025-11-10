桜井日奈子、資格取得に称賛「尊敬」「お仕事しながら偉い」
女優の桜井日奈子が10日、自身のインスタグラムを更新し、美容の資格を取得したことを報告した。
【写真】桜井日奈子、笑顔で資格取得を報告
桜井は「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と報告している。これらはどちらも日本ビューティーヘルス協会が認定している資格で、前者は「日々の食生活に生かし、基本的な美容栄養学のアドバイスができる専門家」の資格、後者は「美容に関する悩み、症状別に対応された美容栄養学を習得し、高度な知識・技術・技能をもつスペシャリストとして日々の食生活やお仕事に活用することができる専門家」の資格と、公式サイトで説明している。
修了証書と認定証書を手にして笑顔を浮かべる桜井は「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて」と、資格取得に至った経緯を説明し「美と健康は地続きであることがよくわかりました」とつづっている。
「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」と抱負をつづった桜井の投稿には、資格取得を祝福する声のほか、「勉強する時間がいつあるの〜 尊敬です」「お仕事しながら偉い」といった働きながら資格を取得したことへの称賛も寄せられている。
引用：「桜井日奈子」インスタグラム（＠sakurai.hinako_official）
