プロレスリングZERO1は10日、後楽園ホールで「ZERO1VSNOAH」を行った。新生ZERO1になって初の格闘技の聖地の試合。

メインは2代目・ハヤブサとノアの清宮海斗が対戦した。団体同士の意地の張り合いで一歩も引かない。ハヤブサが火の鳥スプラッシュから不死鳥スプラッシュにつなげたが、清宮にかわされ失敗。清宮が19分47秒、変形タイガードライバー、スカイウオークエルボーからの片エビ固めで勝利した。

敗れたハヤブサはマイクを持つと「負けてマイクを持つなんてかっこ悪い姿を見せてしまった。最後はこの俺が締めるべきなんだ。清宮海斗ホントにありがとうございました」と頭を下げると温かい拍手が起こった。「きょうもノアと対抗戦。田中さんが勝って世界ヘビーのベルトを巻いてくれましたが、松永と俺が負けて1勝2敗。でも今大会が終わりましたが、でもこのままじゃ終われないよな。絶対にノアにやり返すし、清宮海斗をぶっ倒す。それがこの先の俺の目標だ」というと、最後にZERO1のメンバー全員がリングに上がり、「行くぞ、オー、3、2、1、ZERO1、お楽しみはこれからだ！」で締めていた。