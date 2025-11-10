米大リーグのヤンキース傘下マイナーで今季を終えた前田健太投手が１０日、自身のインスタグラムのストーリーズに投稿。広島時代の同僚でアスリートコメンテーターの中田廉氏の投稿をリポストし「れんとランチ アスリートコメンテーターに色々質問されました。笑」と記した。

中田氏は１０日、自身のインスタグラムを更新。「健太くんに一年ぶりに会いました。おかえり」と記し、前田との２ショットを投稿。「漢です。かっこいいし！熱い！」と２歳上の右腕との再会を興奮気味に記した。

「久々の再会でどうしても伝えたかったことがありました。それは チームマエケンを改名したい！新しいチーム名は『ＭＡＥＤＡ倶楽部』 理由は、みんなもう若くないから。ちょっと“渋み”がほしいんです。笑 チームマエケンは可愛すぎます。もう全員、おっさんですから 押しに弱いタイプっぽいので、多分改名できると思います。笑」と記した。

同時に日本球界復帰の意向を示している前田について「とにかく、早くマウンドで投げている姿を見たい」と熱望。「短い時間でしたが、たくさん話せて本当に良かった。モチベーション上がりました！アスリートコメンテーター頑張ります！」とつづっていた。

前田は６日に自身のインスタグラムを更新。あらためて来季は日本のプロ野球でプレーする意向を示し、米国での１０年間に感謝の思いをつづっていた。

この日の２人の投稿に対してはＳＮＳ上で「中田廉のインスタにマエケンが登場してる！」「マエケン広島いるの？」「マエケンと中田廉があったみたいだね〜」などと投稿があった。