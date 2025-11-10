日米の野球界で活躍してきたイチローさん。いま、全国の高校を訪れ、指導を行っています。ことし訪れたのは中越高校。きっかけはイチローさんのもとに届いた手紙でした。



11月9日、中越高校を訪れた元メジャーリーガーのイチローさん。イチローさんは現役引退後、高校野球の指導に取り組んでいて、これまで全国各地の高校10校で指導を行ってきました。





〈イチローさん〉「たぶん左方向になると手でやっちゃうんだよね。だから伝わらないんだよね。この状態でいってほしい。後ろを使う」6年目のことし、選ばれたのは12回の甲子園出場を誇る中越高校。訪問の理由について「丁寧な思いのこもった手紙が届いた」と明かしました。走塁練習に…イチローさん自らがノック。生徒たちは真剣なまなざしでイチローさんのアドバイスを聞いていました。〈イチローさん〉「長い冬になるけど、取り組むことはいっぱいあります。だってやったことないことばっかだったでしょ？期待してますよ、みんな。どこにいても夏は見られますからね」野球界のレジェンドの直接指導。未来を担う高校生にエールを送っていました。