野球界のレジェンド・イチローさんが高校球児に直接指導 新潟の中越高校を訪問 きっかけは「思いのこもった手紙」《新潟》
日米の野球界で活躍してきたイチローさん。いま、全国の高校を訪れ、指導を行っています。ことし訪れたのは中越高校。きっかけはイチローさんのもとに届いた手紙でした。
11月9日、中越高校を訪れた元メジャーリーガーのイチローさん。イチローさんは現役引退後、高校野球の指導に取り組んでいて、これまで全国各地の高校10校で指導を行ってきました。
「たぶん左方向になると手でやっちゃうんだよね。だから伝わらないんだよね。この状態でいってほしい。後ろを使う」
6年目のことし、選ばれたのは12回の甲子園出場を誇る中越高校。訪問の理由について「丁寧な思いのこもった手紙が届いた」と明かしました。
走塁練習に…イチローさん自らがノック。生徒たちは真剣なまなざしでイチローさんのアドバイスを聞いていました。
〈イチローさん〉
「長い冬になるけど、取り組むことはいっぱいあります。だってやったことないことばっかだったでしょ？期待してますよ、みんな。どこにいても夏は見られますからね」
野球界のレジェンドの直接指導。未来を担う高校生にエールを送っていました。