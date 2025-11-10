Portugal. The Manが、10作目となるスタジオアルバム『SHISH』（シシュ）をリリースした。

（関連：35.7のライブに我々はなぜ希望を見るのか？ 日々を生き抜くことの意味、バンドである理由――衝撃のワンマンを観て）

自身のレーベル KNIK／Thirty Tigers から発表された本作は、バンドがこれまで以上に“自己の内面”と“探求心”に向き合った作品であり、ポップの枠を越えてリスナーの心に響くメッセージが込められている。アルバム全体に通じるテーマは、人生を築き、人を支え、土地を手に入れ、長く続く何かを育てるというメッセージとなっている。

また、本作はフロントマン ジョン・ガーリーにとって音楽的にも人生的にも“再発見と再評価の時期”を象徴する作品に。アラスカで育ち、4年前に希少な遺伝性疾患と診断された娘 フランシスを育てる中で得た教訓を、「“必要なものだけを取り、他者を思いやり、学びを分かち合う”――幼い頃、父から教わったその哲学が、今作の根幹に流れている。」と綴っている。

本作はガーリーの自宅スタジオで制作され、共同プロデューサーには、かつてバンドのサポートドラマーを務めたこともある俳優／ミュージシャンのケーン・リチョットを迎えた。今作ではより少人数の体制で、自身の感性をそのまま封じ込めたサウンドを追求した。

収録曲には、「Denali」をはじめ「Pittman Ralliers」「Tyonek」「Knik」「Father Gun」など、アラスカの地名や象徴に由来する楽曲が並ぶ。ポップ、サイケデリック、ソウル、スラッシュメタル、プログレといった、バンドの幅広い音楽的ルーツが一つに融合し、“ジャンルを超えた探求”を体現するアルバムとなっている。

なお、Portugal. The Manは本作を携え『デナリ・ヘッドラインツアー』を11月6日のポートランド公演からスタート。ポートランドやロサンゼルスを含む公演はすでにソールドアウトとなっている。さらにツアーでは、特別企画『The Lords of Portland Present Portugal. The Man』として、小規模会場でのレアセットやカバー、ゲスト参加、限定グッズ販売を含む“アンダープレイ・ショー”も開催予定。2026年初頭には1か月にわたるUK／ヨーロッパツアーも決定している。

（文=リアルサウンド編集部）