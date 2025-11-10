agehaspringsが、新たな音楽カルチャーの創出を目指して『次世代ガールズバンドオーディション』を開催する。

（関連：玉井健二が語った“残る人と消えていく人の差” 『agehasprings Open Lab. vol.4』で伝えたプロデュースのノウハウ）

本オーディションは、音楽プロデューサー 玉井健二をはじめ、agehaspringsグループのトップクリエイター陣が全面的にプロデュース。音楽制作にとどまらず、映像、ビジュアル、ブランディングを含むトータルプロデュースのもと、デビュー後の世界展開も視野に活動をサポートする。

重視するのは“音楽性”だけではなく、「表現者としての存在感」や「世界に響く個性」。音楽が国境を越え、グローバルな共感を生み出す時代にふさわしい、新しいガールズバンド像を共に描くメンバーを募集する。

オーディションへの募集は、本日11月10日から12月14日23時59分まで。オーディション公式LINEアカウントを友だち登録のうえ、演奏動画2曲と写真を送付、エントリーフォームへの入力をもって完了となる。詳細はオーディション公式サイトで確認できる。

（文=リアルサウンド編集部）