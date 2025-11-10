◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝 ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日 京セラドーム）

ヤマハがHonda鈴鹿との東海地区対決を制し、優勝した16年以来8大会ぶりとなる4強進出を果たした。「1番・左翼」で出場したコーチ兼任の矢幡勇人外野手（35）が初回先頭で左中間二塁打。そこから3連打で2点を先制し、試合の流れを引き寄せた。

「とにかくストライクゾーンに来たら振るという気持ちでやっている。結果よりも自分が振ることで後ろのバッターや若い選手が“じゃあ、俺も振ろう”と思ってくれればいいと思っています」

文字通り、155キロ右腕の相手先発・川原嗣貴の出鼻をくじいた。初回、第1打席の初球。やや浮いた変化球を振り抜くと、左中間フェンスを直撃する二塁打となった。これで初戦の西部ガス戦から3試合連続で第1打席は安打。しかも、その全てが初球を捉えたもので、周到な準備と高い技術力の裏付けに他ならない。矢幡の一打に引っ張られる打線もまた3戦連続で初回に先制点を挙げるなど、計40安打25得点。大会随一の強力打線で今夏の都市対抗に続き、4強進出を決めた。