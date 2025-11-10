俳優の坂口憲二が誕生日ショットを公開しファンが歓喜している。

１１月８日に５０歳の誕生日を迎え、自身が立ち上げたコーヒーブランド「ＴＨＥ ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ＣＯＦＦＥＥ」の公式インスタグラムを１０日に更新。「【ＨＡＰＰＹ ５０ ＹＥＡＲＳ ＯＬＤ】」と書き始め、「たくさんのお祝いメッセージありがとうございます！お陰様で５０歳を迎えることが出来ました いつも支えてくれてるファミリーと仲間に感謝します ５０代も"健康第一"で頑張ります 坂口憲二」と周囲への感謝や抱負を述べると、坂口憲二と書かれたうちわを持ったショットをアップした。

この投稿には祝福コメントが殺到し、「ますます渋くダンディに」「お身体に気をつけてお過ごしください」「絵になる」「カッコ良すぎる５０歳最高」「まだまだ青春真っ只中ですね〜」「ますます粋でワイルドな坂口憲二さん！」などの声が寄せられている。

坂口は右股関節の特発性大腿（だいたい）骨頭壊死（えし）症のため、２０１８年に芸能活動無期限休止を発表。２３年５月に同局系「風間公親―教場０―」で９年ぶりのドラマ出演。今年のフジテレビ系「続・続・最後から二番目の恋」で１１年ぶり連ドラレギュラーを務めた。私生活では１４年３月に一般女性と結婚。昨年テレビ番組で３児のパパとなっていたことを明かしている。