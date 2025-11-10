今季初ゴールの佐野航大、現地メディア選出のベスト11入り！ 先制弾で5試合ぶりの勝利に導く
オランダメディア『Voetbal Primeur（VP）』は10日、エールディヴィジ第12節のベストイレブンを発表。NECに所属する日本代表MF佐野航大が選出された。
2023年夏にNECへ加入した佐野はチームの主力選手として活躍中。今シーズンもリーグ戦全試合でスタメンフル出場を果たしている。
9日に行われたエールディヴィジ第12節では、佐野、小川航基、塩貝健人擁するNECはフローニンゲンと対戦。佐野と小川がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、51分に佐野が左足を振り抜き先制点を挙げ、61分には途中出場の塩貝が追加点を奪い、NECが2−0で勝利を収めた。
そして、リーグ戦5試合ぶりの勝利に導いた佐野は『VP』が選ぶ今節のベストイレブンに選出されることに。同メディアは「佐野は今シーズン通して安定した存在感を示してきた。守備的MFとしてNECで重要な役割を果たしている。フローニンゲン戦でも、その存在感を示し、見事な動きで先制点を挙げた」と総評している。
現在エールディヴィジで7位につけるNECは次戦、アウェイで上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトと23日に対戦する。
