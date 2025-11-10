ココスでバイトしていた大学時代の森香澄「キッチンの人と付き合ってました（笑）」

フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、11月10日に放送されたバラエティ番組「ネプリーグ」（フジテレビ系）に出演。ファミレスの「ココス」でバイトしていた大学時代、「私、ホールだったんですけど、キッチンの人と付き合ってました」と告白した。



この日、注文を暗記して、客の注文の数や値段を正しく答える“リスニング暗算クイズ”に臨む前のトークで、「森さんは飲食店でのアルバイト経験が…」と聞かれ、森は「大学4年間、（ファミレスの）ココスでバイトしてました」と答える。



すると、ネプチューン・原田泰造が「そういうのってさ、ホールの人とケンカとかってあるの？」と質問。森は「私、ホールだったんですけど、キッチンの人と付き合ってました（笑）」と笑い、ナイツ・塙宣之から「そこまでは聞いてないんだけど」とツッコまれた。