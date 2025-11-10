¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡È£¶£Ð¥Á¡¼¥ºÃ´Åö¸øÇ§¡É¤Ë¡×¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿£¶£Ð¥Á¡¼¥º¤Î¼è¤ê½Ð¤·Êý¤¬Ä¶ÊØÍø¤À¤Ã¤¿
11·î11Æü¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÆü¡ª ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥º¤Î¸µÁÄ¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÁÉ¡Ê¤½¡Ë¡×¤¬¡¢¸½ºß¤Î11·î¤ËÁêÅö¤¹¤ëµìÎñ¤Î10·î¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤11·î11Æü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ä11·î11Æü¤ÏË¿¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤ÎÆü¤Ê¤É¡¢·²Íº³äµò¤Ò¤·¤á¤¯µÇ°Æü¤Î·ãÀï¶è¡£ÁÉ¤ÎÀâÌÀ¤«¤é¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥º¤ÎÆü¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËä¤â¤ì¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâÇä¾å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÇºòÇ¯70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö£¶£Ð¥Á¡¼¥º¡×Ã´Åö¼Ô¤ËÄ¾·â¡ª £¶£Ð¥Á¡¼¥º¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆ¦ÃÎ¼±¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤Ë£¶£Ð¥Á¡¼¥º¤Î¥Ò¥é¥Ò¥é¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤ß¤¿·ë²Ì
Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤ÎÆý¿©ÉÊ»ö¶ÈÉô¥Á¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£¶£Ð¥Á¡¼¥º¡×Ã´Åö¡¦²ÀîÅ¯Ìé»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢1935Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿£¶£Ð¥Á¡¼¥º¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡Ö£¶¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥º¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£±ß·Á¤ÎÍÆ´ï¤Ë6¤Ä¤Î¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö£¶£Ð¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1954Ç¯¤«¤éÀµ¼°¤Ê¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡Ö£¶¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥º¡×¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤´¤í¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Ý¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é»°³Ñ·Á¤ËÀ®·¿¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤ò6¸Ä¤º¤Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥ßÇó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿»°³Ñ·Á¤ÎÏÈ¤Ë¡¢²ÃÇ®¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÃ¼¤òÀÞ¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò6¸Ä¤º¤Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢µÞÂ®ÎäÂ¢¤·¤Æ´°À®¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
µÕ¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£¶£Ð¥Á¡¼¥º¡×¤Î·Á¤¬¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Á¡¼¥º¤é¤·¤¤·Á¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î·Á¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡ª
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÂÀ¸Åö½é¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£70Ç¯´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Ú¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥é¥Ù¥ë¤ËÀÖ¤¤¥Æ¡¼¥×¤ò²Ã¤¨¤Æ¤à¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢³°Áõ¤ÎÎ¢ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤ò¤É¤³¤«¤é³«¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¾®¤µ¤Ê²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¶£Ð¥Á¡¼¥º¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ÎÄÉµá¤ò¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤ÎÀã°õ¥Þ¡¼¥¯¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¡ª ¤Á¤ç¤¦¤É¥Ò¥é¥Ò¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊØÍø¡ª
¡Ö¤¢¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥Ò¥é¥Ò¥é¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À½Â¤¹©Äø¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ëºÝ¤Ë¼«Á³¤È¤¢¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¶öÁ³¤Î»ºÊª¡É¤Ç¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¡£°Õ¿Þ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡ª
SNS¤Ç¡Ö¤³¤³¤ò¤Ä¤Þ¤à¤È¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡ª¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô°ìÆ±¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤´¤¯ÍøÊØÀ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡È£¶£Ð¥Á¡¼¥ºÃ´Åö¸øÇ§¡É¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤âÂÀ¸ÝÈ½¡£
11·î11Æü¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤ÎÆü¡£¤¼¤Ò¡Ö£¶£Ð¥Á¡¼¥º¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÍ¥²í¤Ë¥Ò¥é¥Ò¥é¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
(Ê¸:ÀÐÀî ¥«¥º¥)
