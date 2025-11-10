「顔面強い」稲垣啓太、高級腕時計が際立つ夫婦ショット公開「笑わない夫婦もまた良き」「カッコいいが過ぎる」
ラグビーの稲垣啓太選手は11月8日、自身のInstagramを更新。夫婦で撮影したモデルショットを披露しました。
【写真】稲垣啓太夫婦のツーショット
コメントでは「お二人とも美しいです 眩しいっ」「うわ お二人ともかっこいい」「本当にカッコいいご夫婦」「素敵がすぎる」「内面からのかっこよさも滲み出ていますね！」「笑わない夫婦もまた良き」「お二人とも、顔面強い」「カッコいいが過ぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
「内面からのかっこよさも滲み出ていますね！」稲垣選手は「共に未来へ。 言葉よりも深く、心と心が響き合う」とつづり、4枚の写真を載せています。黒いスーツに身を包んだシックな姿で、モデルで妻の新井貴子さんとの夫婦ショットを披露しました。2、3枚目は、スイスのラグジュアリーウォッチ＆ジュエリー「ショパール」のアルパイン イーグルが一段と目を引くショットです。
ジャケットを羽織ったフォーマルな姿は他にも10月11日にも白いインナーの上にジャケットを羽織った姿を見せた稲垣選手。同ブランドの時計を身に着けたフォーマルな姿です。気になった人はチェックしてみてくださいね。
