【ブンデスリーガ】ブレーメン2―1ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】ドンピシャ枠内ボレー炸裂の瞬間

決めれば“ヒーロー”という場面だった。試合終了間際にブレーメンの日本代表DF菅原由勢が放ったドンピシャのボレーは、相手GKのファインセーブに防がれてしまった。

日本時間11月8日のブンデスリーガ第10節で、好調を維持するブレーメンはホームでヴォルフスブルクと対戦。菅原は右サイドバックで先発出場して存在感を示した。

83分にはピンポイントのクロスで同点ゴールをアシストすると、1―1で迎えた90+1分には自らのシュートでゴールに迫った。

オーストリア代表MFロマーノ・シュミットが左サイドからファーサイドに内巻きのクロスを送ると、右の大外からゴール前に入った日本代表DFがダイレクトボレーで合わせた。

シュートは完璧にボールを捉えたものの、ニアのコースを切っていたヴォルフスブルクGKカミル・グラバラがビッグセーブ。菅原のブンデスリーガ初ゴールは持ち越しとなった。

この絶好のチャンスについて、解説を務めた松原良香氏は「菅原はいいところに入ってきましたけどね。しっかり面を作って決めにいったんですけど。決まったと思って走り出そうとするくらいのアクションでしたね」とコメントしていた。

この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「グラバラやりおる」「それきめてぇぇぇ」と、日本代表DFの決定機逸を残念がる声が寄せられた。

このシーンではゴールを決めることができなかったものの、90+3分には菅原のクロスを起点に最後は途中出場のサミュエル・ムバングラが決勝ゴールを決めて勝ち越しに成功。2―1の逆転勝利を収めた試合で、菅原はその2得点に関与する活躍を示した。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）