日本代表DF、ドンピシャボレーで勝ち越しゴール“未遂”… 味方のファークロスに完璧に合わせるもビッグセーブで防がれた瞬間
【ブンデスリーガ】ブレーメン2―1ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）
決めれば“ヒーロー”という場面だった。試合終了間際にブレーメンの日本代表DF菅原由勢が放ったドンピシャのボレーは、相手GKのファインセーブに防がれてしまった。
日本時間11月8日のブンデスリーガ第10節で、好調を維持するブレーメンはホームでヴォルフスブルクと対戦。菅原は右サイドバックで先発出場して存在感を示した。
83分にはピンポイントのクロスで同点ゴールをアシストすると、1―1で迎えた90+1分には自らのシュートでゴールに迫った。
オーストリア代表MFロマーノ・シュミットが左サイドからファーサイドに内巻きのクロスを送ると、右の大外からゴール前に入った日本代表DFがダイレクトボレーで合わせた。
シュートは完璧にボールを捉えたものの、ニアのコースを切っていたヴォルフスブルクGKカミル・グラバラがビッグセーブ。菅原のブンデスリーガ初ゴールは持ち越しとなった。
この絶好のチャンスについて、解説を務めた松原良香氏は「菅原はいいところに入ってきましたけどね。しっかり面を作って決めにいったんですけど。決まったと思って走り出そうとするくらいのアクションでしたね」とコメントしていた。
この場面はSNSでも話題を集め、ファンからは「グラバラやりおる」「それきめてぇぇぇ」と、日本代表DFの決定機逸を残念がる声が寄せられた。
このシーンではゴールを決めることができなかったものの、90+3分には菅原のクロスを起点に最後は途中出場のサミュエル・ムバングラが決勝ゴールを決めて勝ち越しに成功。2―1の逆転勝利を収めた試合で、菅原はその2得点に関与する活躍を示した。
（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）