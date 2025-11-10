『e源外伝 EPISODE OF -大龍-』導入記念グッズ！新ビジュアルのアクスタなどが登場
三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『e源外伝 EPISODE OF -大龍-』導入記念グッズの販売を開始した。
今回のラインナップでは、本機種の主人公・鬼頭大龍をはじめとする鬼頭家メンバーや、敵チーム「Re:Form(リフォーム)」のキャラクターたちがアクリルスタンドになって登場。さらに、パチンコ筐体をリアルに再現した人気シリーズ「SANYO MACHINE COLLECTION」に『e源外伝 EPISODE OF -大龍-』ver.が新たに加わった。
【商品一覧】
＜予約販売商品＞
・『源外伝 EPISODE OF -大龍-』アクリルスタンド／全10種
(鬼頭大龍、神崎愛梨沙、一条凪、十文字颯、百萬石嵐、三日月メア、九十九義経、二ノ宮蘭、二ノ宮椿、キング★GORI)
・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】／全1種
予約期間：2025年11月7日(金)〜2025年11月28日(金)23時59分
発送時期：2026年1月初旬予定
【予約販売商品】源外伝 EPISODE OF -大龍-アクリルスタンド
衣装や髪型など、新たな装いでイメージを一新したキャラクターたちがアクリルスタンドになって登場。デスクやコレクション棚に飾れば、『源外伝』の世界観をいつでも楽しめる。
鬼頭大龍
神崎愛梨沙
一条凪
十文字颯
百萬石嵐
三日月メア
九十九義経
二ノ宮蘭
二ノ宮椿
キング★GORI
価格：各1,760円(税込)
種類：全10種(鬼頭大龍、神崎愛梨沙、一条凪、十文字颯、百萬石嵐、三日月メア、九十九義経、二ノ宮蘭、二ノ宮椿、キング★GORI)
サイズ：(本体)約W56〜W169mm×H118〜H149.5mm(台座：直径60mm)
■【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】
SANYO MACHINE COLLECTIONシリーズに【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】が仲間入り。パチンコ筐体をそのままアクリルスタンド＆キーホルダー化。
価格：990円(税込)
種類：全1種
サイズ：(本体)約W40mm×H70.8mm、(台座)約W35mm×H49mm
(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
