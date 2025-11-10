【SVリーグ】群馬グリーンウイングス 1ー3 SAGA久光スプリングス（11月8日・女子第5節）

【映像】ベンチ笑ってるやんw「ジャージが脱げない」前代未聞の珍事

女子バレーの試合で、見たこともないような珍事が発生。交代選手がコートに入ろうとした際に、どう足掻こうが“ジャージが脱げない”というまさかの事態。試合中に笑ってはいけないが、笑ってしまう…そんなコミカルな出来事を受け、試合後に本人がSNSで心境を告白した。

11月8日の大同生命SVリーグ女子の第5節、群馬グリーンウイングスはSAGA久光スプリングスと対戦。緊迫した試合中にカメラが捉えたのは、信じられない光景だった。

第1セット20―21で群馬が追いかける場面、監督から選手交代を命じられたのは塩崎葵葉だった。しかし、ユニフォームの上に着ていたジャージがなかなか脱げず、交代できない。中継映像がその様子を映すと、ベンチにいた郄相みな実と門田湖都が両サイドからジャージを引っ張って、必死に手伝っている。よく見ると、ジャージのチャックが取れない様子で、無理やり脱ごうとするも、それが逆に手間取ってしまっているようでもあった。

隣にいる坂本将康監督もこの光景をハラハラした様子で見ていたが、なんとかジャージを脱いだ塩崎は無事に山下遥香との交代でコートに入ることができた。

このシーンは試合後、本人がSNSで「大事件でした。チャックが噛みました。もんちゃん、アスさんありがとうございます」と投稿して事の次第を説明。するとファンも「後ろから見いてて、ハララハしました」「「アオバ早くーっ！」って思いながら見てました笑」「あおばさんのこの姿初めて見た気がします」「気合いを感じられます」「わろてるやん（笑）」「葵葉ちゃんらしくて面白い」とリアクションを寄せていた。

なお、このシーンは結局、ナシア・ディミトロヴァのサーブがネットに引っかかってしまい失点。塩崎はこの場面のみで交代となり、チームも1―3で敗戦を喫した。

25歳のミドルブロッカーは昨季、JAぎふリオレーナから群馬に入団。昨季は8試合の出場にとどまった中、今季はここまで4試合に出場して躍動しているが、何よりもムードメーカーの一人として、コート外でもチームを盛り上げる存在となっている。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）