歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）と俳優の能條愛未さん（31）が、婚約したことを発表。2人そろって着物姿で記者会見を行いました。

報道陣を前に橋之助さんは、「この度、私中村橋之助と能條愛未は婚約致します運びと相成りましたことをここにご報告させていただきます。歌舞伎のため、成駒屋のために夫婦力を合わせて、ステキな家庭を築いてまいりたいと思います」と挨拶しました。

■ともに時間を過ごす中で結婚を意識

2人は2021年に上演されたミュージカル『ポーの一族』で夫婦役で共演。橋之助さんから交際を申し込んだといいます。

橋之助さんは、「結婚を意識しだしたのは、明確なタイミングというのはないんですけども、ともに時を過ごしていく中で、すごく恥ずかしい言い方なんですけども、愛未と一緒にいると、それが僕の力になるっていうのを感じていくタイミングがありまして、そこからだんだん、“僕はもしかしたらこの方と人生をともにしていくべきなんじゃないか”という思いが強くなって、プロポーズを決意いたしました」と明かしました。

今年7月、ハワイのレストランでプロポーズされたという能條さんは「ステキなレストランで、海の見えるステキな席で、“話したいことが”って切り出されて、指輪をパカっと…。（プロポーズには）もちろんですと答えました。この日のために、どんな言葉を言うのかとか、この指輪を選ぶときも一生懸命私のことを思って選んでくれたのかなと思うと、それだけで感動、涙が止まらなかった」と振り返りました。

また、プロポーズの言葉について橋之助さんは、「“これから愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから結婚してください”とシンプルに僕の思いを言葉にして伝えさせていただきました」と明かしました。

■橋之助「夫婦ともにやっていきたい」

そして、梨園の妻となる能條さんに橋之助さんは、「歌舞伎の楽しみ方、奥深さ、すばらしさを愛未に伝えていって、奥さんとしてお仕事に関しては、母に（三田寛子さん）。僕が一番信じている人ですし、母も愛未のことをとても大事に思ってくれているので、母にも教えてもらいながら、夫婦ともにやっていきたいなと思っています」と語りました。

2人は来年初夏、挙式・披露宴を行う予定です。