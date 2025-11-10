加藤茶、体調崩し鹿児島での「ザ・ドリフターズ展」ゲスト出演見合わせ

タレントの加藤茶（82歳）が11月10日、自身のX（Twitter）を更新。12日に出演予定だった、鹿児島での「ザ・ドリフターズ展」オープニングイベントを、体調不良のため欠席すると発表した。



加藤はこの日、「出演辞退のお詫び」と題する文書を投稿。「11月12日より開催される『ザ・ドリフターズ展』にオープニングゲストとして出演予定でしたが、体調を崩してしまい、残念だけど大事をとって出演を見合わさせていただくことになりました」と報告し、「楽しみにしてくれていた鹿児島のファンのみんな、本当にごめんなさい！」と謝罪した。



また、「ブーたんに話したら『加トちゃんの分まで頑張る！』と力強く約束してくれたので、ちょっと不安だけど託します！」と、高木ブー（92歳）とのやり取りを明かし、最後は「寒くなってきたけど、みんなも風邪ひくなよ！」とコメントしている。